1:44:46 min La Usurpadora - Capítulo 42: Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad 1:39:58 Capítulo 41 Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará? 1:43:57 Capítulo 40 Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor 1:44:55 Capítulo 39 Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero

Capítulo 42 La Usurpadora: Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad Al ser encarcelada por asumir los cargos que le imputaron a Paola, Paulina recibe la visita de Carlos Daniel, quien busca hacer justicia y sacar a la mujer de prisión.