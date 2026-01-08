1:39:58 min La Usurpadora - Capítulo 41: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará? 1:43:57 Capítulo 40 Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor 1:44:55 Capítulo 39 Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero 1:43:23 Capítulo 38 Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta 1:39:58 Capítulo 41 Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?

Capítulo 41 La Usurpadora: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará? La familia se encuentra en el hospital, pues Estefanía necesita una transfusión de sangre para no poner en riesgo a su bebé. Además, Carlos Daniel encuentra a Paola muy enferma, ¿se hará cargo?