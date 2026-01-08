Publicidad
Capítulo 41 La Usurpadora: 8 de enero
La familia se encuentra en el hospital, pues Estefanía necesita una transfusión de sangre para no poner en riesgo a su bebé. Además, Carlos Daniel encuentra a Paola muy enferma, ¿se hará cargo?
Capítulo 41 La Usurpadora: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
1:39:58 min
La Usurpadora - Capítulo 41:
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
1:44:55
Capítulo 39
Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
Capítulo 41 La Usurpadora: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
La familia se encuentra en el hospital, pues Estefanía necesita una transfusión de sangre para no poner en riesgo a su bebé. Además, Carlos Daniel encuentra a Paola muy enferma, ¿se hará cargo?
Por:
Caracol Televisión
|
8 de Enero, 2026
La Usurpadora
Producciones
Muy Pronto
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series