Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 40 La Usurpadora: 7 de enero - Caracol TV

Mientras esperan la recuperación de Carlitos, Paulina declara su amor por Carlos Daniel. El hombre responde con una propuesta de matrimonio, pero hay problemas legales de por medio.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:43:57 min
Capítulo 40 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 40: Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
Capítulo 39 La Usurpadora
1:44:55
Capítulo 39
Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
Capítulo 38 La Usurpadora
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
Capítulo 37 La Usurpadora
1:43:13
Capítulo 37
atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?
Capítulo 40 La Usurpadora
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor

Capítulo 40 La Usurpadora: Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor

Mientras esperan la recuperación de Carlitos, Paulina declara su amor por Carlos Daniel. El hombre responde con una propuesta de matrimonio, pero hay problemas legales de por medio.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 39 La Usurpadora
1:44:55
Capítulo 39
Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero
Capítulo 38 La Usurpadora
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
Capítulo 37 La Usurpadora
1:43:13
Capítulo 37
atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?
Capítulo 36 La Usurpadora
1:46:21
Capítulo 36
Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria
Capítulo 35 La Usurpadora
1:46:40
Capítulo 35
Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos
Capítulo 34 La Usurpadora
1:46:05
Capítulo 34
Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel
Capítulo 40 La Usurpadora
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor