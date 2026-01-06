1:44:55 min La Usurpadora - Capítulo 39: Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero 1:43:23 Capítulo 38 Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta 1:43:13 Capítulo 37 atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia? 1:46:21 Capítulo 36 Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria 1:44:55 Capítulo 39 Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero

Capítulo 39 La Usurpadora: Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero Paulina está preocupada por la cantidad de dinero que le dieron a Estefanía y Willy, por lo que habla con la mujer sobre él. Luego, el hombre amenaza a la familia con denunciar a la usurpadora.