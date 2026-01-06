Capítulo 39 La Usurpadora: Paulina advierte a Estefanía sobre Willy y su mal uso del dinero

Publicidad

Capítulo 39 La Usurpadora: 6 de enero - Caracol TV

Paulina está preocupada por la cantidad de dinero que le dieron a Estefanía y Willy, por lo que habla con la mujer sobre él. Luego, el hombre amenaza a la familia con denunciar a la usurpadora.

1:44:55 min
Capítulo 39 La Usurpadora
Capítulo 38 La Usurpadora
1:43:23
Capítulo 38
Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
Capítulo 37 La Usurpadora
1:43:13
Capítulo 37
atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?
Capítulo 36 La Usurpadora
1:46:21
Capítulo 36
Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria
Paulina está preocupada por la cantidad de dinero que le dieron a Estefanía y Willy, por lo que habla con la mujer sobre él. Luego, el hombre amenaza a la familia con denunciar a la usurpadora.

