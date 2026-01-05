Publicidad

Capítulo 38 La Usurpadora: 05 de enero - Caracol TV

Luego del problema con Carlitos, Carlos Daniel le agradece a Paulina por calmar al niño. Además, le confiesa su amor y afirma “necesitarla”; a lo que ella responde con una petición.

La Usurpadora - Capítulo 38: Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta
Capítulo 38 La Usurpadora: Carlos Daniel le revela su amor a Paulina y le hace una propuesta

Capítulo 34 La Usurpadora
1:46:05
Capítulo 34
Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel
Capítulo 33 La Usurpadora
1:37:51
Capítulo 33
Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira
Capítulo 32 La Usurpadora
1:32:12
Capítulo 32
la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
