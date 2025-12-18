Capítulo 28 La Usurpadora: 18 de diciembre - Caracol TV
Rodrigo y Carlos Daniel se reúnen con Luciano, para descubrir más detalles del cambio que hizo Paola con Paulina. Le entregan una parte del dinero, para luego hacer un tipo de contrato y darle el resto.
La Usurpadora - Capítulo 28: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
