Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Capítulo 28 La Usurpadora: 18 de diciembre - Caracol TV

Rodrigo y Carlos Daniel se reúnen con Luciano, para descubrir más detalles del cambio que hizo Paola con Paulina. Le entregan una parte del dinero, para luego hacer un tipo de contrato y darle el resto.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

37:58 min
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
La Usurpadora - Capítulo 28: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
38:43
Capítulo 27
Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
38:21
Capítulo 26
Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina

Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina

Rodrigo y Carlos Daniel se reúnen con Luciano, para descubrir más detalles del cambio que hizo Paola con Paulina. Le entregan una parte del dinero, para luego hacer un tipo de contrato y darle el resto.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
38:43
Capítulo 27
Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
38:21
Capítulo 26
Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
Capítulo 24 La Usurpadora
37:41
Capítulo 24
Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
Capítulo 23 La Usurpadora
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? 
Capítulo 22 La Usurpadora
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina