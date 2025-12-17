Publicidad

Capítulo 27 La Usurpadora: 17 de diciembre - Caracol TV

Rodrigo empieza a hacerle preguntas a Paola, para descubrir su verdadera identidad. Posteriormente, todos en la familia Bracho se enteran de que hay una usurpadora en la casa.

38:43 min
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
La Usurpadora - Capítulo 27: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
38:43
Capítulo 27
Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina

Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina

Rodrigo empieza a hacerle preguntas a Paola, para descubrir su verdadera identidad. Posteriormente, todos en la familia Bracho se enteran de que hay una usurpadora en la casa.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 23 La Usurpadora
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? 
Capítulo 22 La Usurpadora
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
Capítulo 21 La Usurpadora
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
