38:43 min La Usurpadora - Capítulo 27: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina 38:21 Capítulo 26 Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado 38:08 Capítulo 25 Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola 37:41 Capítulo 24 Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida 38:43 Capítulo 27 Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina

Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina Rodrigo empieza a hacerle preguntas a Paola, para descubrir su verdadera identidad. Posteriormente, todos en la familia Bracho se enteran de que hay una usurpadora en la casa.