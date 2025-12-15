Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Boda de Margarita Rosa
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol

Capítulo 25 La Usurpadora: 15 de diciembre - Caracol TV

Luciano Alcántara está decidido a contarle todo a Carlos Daniel sobre el cambio de Paola y por eso llama a Paulina para atormentarla, de lo que probablemente hará y ella se desestabiliza.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:08 min
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
La Usurpadora - Capítulo 25: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
Capítulo 24 La Usurpadora
37:41
Capítulo 24
Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
Capítulo 23 La Usurpadora
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? 
Capítulo 22 La Usurpadora
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola

Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola

Luciano Alcántara está decidido a contarle todo a Carlos Daniel sobre el cambio de Paola y por eso llama a Paulina para atormentarla, de lo que probablemente hará y ella se desestabiliza.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 24 La Usurpadora
37:41
Capítulo 24
Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
Capítulo 23 La Usurpadora
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? 
Capítulo 22 La Usurpadora
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
Capítulo 21 La Usurpadora
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
Capítulo 20 La Usurpadora
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola