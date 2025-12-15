Publicidad
Boda de Margarita Rosa
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol
Capítulo 25 La Usurpadora: 15 de diciembre - Caracol TV
Luciano Alcántara está decidido a contarle todo a Carlos Daniel sobre el cambio de Paola y por eso llama a Paulina para atormentarla, de lo que probablemente hará y ella se desestabiliza.
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
38:08 min
La Usurpadora - Capítulo 25:
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
37:41
Capítulo 24
Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella?
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
Luciano Alcántara está decidido a contarle todo a Carlos Daniel sobre el cambio de Paola y por eso llama a Paulina para atormentarla, de lo que probablemente hará y ella se desestabiliza.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
15 de Diciembre, 2025
37:41
Capítulo 24
Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella?
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
La Usurpadora
Capítulo 24 La Usurpadora: Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
La Usurpadora
Capítulo 23 La Usurpadora: Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella?
La Usurpadora
Capítulo 22 La Usurpadora: Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
La Usurpadora
Capítulo 21 La Usurpadora: Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
La Usurpadora
Capítulo 20 La Usurpadora: Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
La Usurpadora
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
