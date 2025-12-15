38:08 min La Usurpadora - Capítulo 25: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola 37:41 Capítulo 24 Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida 38:14 Capítulo 23 Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? 27:00 Capítulo 22 Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo 38:08 Capítulo 25 Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola

Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola Luciano Alcántara está decidido a contarle todo a Carlos Daniel sobre el cambio de Paola y por eso llama a Paulina para atormentarla, de lo que probablemente hará y ella se desestabiliza.