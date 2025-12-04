38:02 min La Usurpadora - Capítulo 20: Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará? 37:21 Capítulo 19 Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema 38:51 Capítulo 18 Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar 38:15 Capítulo 17 Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico 38:02 Capítulo 20 Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?

Capítulo 20 La Usurpadora: Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará? Paulina tiene una cita para saber por qué se expidió un cheque de alto monto a su nombre, y se entera que la transacción la hizo Paola desde Acapulco. Así se entera de su llegada.