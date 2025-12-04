Publicidad

Capítulo 20 La Usurpadora: 4 de diciembre - Caracol TV

Paulina tiene una cita para saber por qué se expidió un cheque de alto monto a su nombre, y se entera que la transacción la hizo Paola desde Acapulco. Así se entera de su llegada.

Capítulo 20 La Usurpadora: Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?

Paulina tiene una cita para saber por qué se expidió un cheque de alto monto a su nombre, y se entera que la transacción la hizo Paola desde Acapulco. Así se entera de su llegada.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 16 La Usurpadora
37:39
Capítulo 16
Paola planea viajar a Acapulco para poder vigilar a Paulina
Capítulo 15 La Usurpadora
39:02
Capítulo 15
Paulina ya no puede ocultar lo mucho que le incomoda Gema
Capítulo 14 La Usurpadora
36:26
Capítulo 14
Paulina se hará cargo de la fábrica, pero Estefanía planea sabotearla 
