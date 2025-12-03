Publicidad
Capítulo 19 La Usurpadora: 3 de diciembre
Paulina está apoyando a Carlitos en todo su proceso de recuperación, para que pueda usar las muletas. Por otra parte, Carlos Daniel vuelve a besarse con Gema y le sugiere trabajar en la fábrica.
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
37:21 min
La Usurpadora - Capítulo 19:
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
38:51
Capítulo 18
Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
38:15
Capítulo 17
Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico
37:39
Capítulo 16
Paola planea viajar a Acapulco para poder vigilar a Paulina
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
Paulina está apoyando a Carlitos en todo su proceso de recuperación, para que pueda usar las muletas. Por otra parte, Carlos Daniel vuelve a besarse con Gema y le sugiere trabajar en la fábrica.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
3 de Diciembre, 2025
La Usurpadora
Capítulo 18 La Usurpadora: Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
La Usurpadora
Capítulo 17 La Usurpadora: Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico
La Usurpadora
Capítulo 16 La Usurpadora: Paola planea viajar a Acapulco para poder vigilar a Paulina
La Usurpadora
Capítulo 15 La Usurpadora: Paulina ya no puede ocultar lo mucho que le incomoda Gema
La Usurpadora
Capítulo 14 La Usurpadora: Paulina se hará cargo de la fábrica, pero Estefanía planea sabotearla
La Usurpadora
Capítulo 13 La Usurpadora: Paulina discute con Carlos Daniel por el préstamo de Douglas
