Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema Paulina está apoyando a Carlitos en todo su proceso de recuperación, para que pueda usar las muletas. Por otra parte, Carlos Daniel vuelve a besarse con Gema y le sugiere trabajar en la fábrica.