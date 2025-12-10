27:00 min La Usurpadora - Capítulo 22: Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo 36:42 Capítulo 21 Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general 38:02 Capítulo 20 Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará? 37:21 Capítulo 19 Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema 27:00 Capítulo 22 Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo

Capítulo 22 La Usurpadora: Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo En medio de un arrebato, la joven Paulina le confiesa al pintor que la verdadera Paola le hizo una extraña propuesta sobre intercambiar sus vidas, y aunque ella tenía sus dudas, terminó accediendo. ¿Él la delatará?