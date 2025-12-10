Publicidad

Capítulo 22 La Usurpadora: 10 de diciembre 2025 - CaracolTV

En medio de un arrebato, la joven Paulina le confiesa al pintor que la verdadera Paola le hizo una extraña propuesta sobre intercambiar sus vidas, y aunque ella tenía sus dudas, terminó accediendo. ¿Él la delatará?

27:00 min
Capítulo 22 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 22: Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
Capítulo 22 La Usurpadora
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo

Capítulo 22 La Usurpadora: Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo

En medio de un arrebato, la joven Paulina le confiesa al pintor que la verdadera Paola le hizo una extraña propuesta sobre intercambiar sus vidas, y aunque ella tenía sus dudas, terminó accediendo. ¿Él la delatará?

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 18 La Usurpadora: Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
38:51
Capítulo 18
Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
Capítulo 17 La Usurpadora: Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico
38:15
Capítulo 17
Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico
Capítulo 16 La Usurpadora
37:39
Capítulo 16
Paola planea viajar a Acapulco para poder vigilar a Paulina
