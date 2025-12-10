Capítulo 22 La Usurpadora: 10 de diciembre 2025 - CaracolTV
En medio de un arrebato, la joven Paulina le confiesa al pintor que la verdadera Paola le hizo una extraña propuesta sobre intercambiar sus vidas, y aunque ella tenía sus dudas, terminó accediendo. ¿Él la delatará?
27:00 min
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
27:00
Capítulo 22
Capítulo 22 La Usurpadora: Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
