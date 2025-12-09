Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'Desafío'
Miss Jamaica
'La Influencer'
Programación de Caracol

Capítulo 21 La Usurpadora: 9 de diciembre 2025 - CaracolTV

El empresario contrata a Verónica para un importante cargo; sin embargo, nota cosas de ella que le atraen y empieza a actuar distinto. Paulina se da cuenta de su interés, tan pronto él se la presenta.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

36:42 min
Capítulo 21 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 21: Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
Capítulo 20 La Usurpadora
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
Capítulo 18 La Usurpadora: Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
38:51
Capítulo 18
Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
Capítulo 21 La Usurpadora
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general

Capítulo 21 La Usurpadora: Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general

El empresario contrata a Verónica para un importante cargo; sin embargo, nota cosas de ella que le atraen y empieza a actuar distinto. Paulina se da cuenta de su interés, tan pronto él se la presenta.

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 20 La Usurpadora
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
Capítulo 18 La Usurpadora: Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
38:51
Capítulo 18
Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
Capítulo 17 La Usurpadora: Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico
38:15
Capítulo 17
Carlitos es operado y Paulina se entera de su diagnóstico
Capítulo 16 La Usurpadora
37:39
Capítulo 16
Paola planea viajar a Acapulco para poder vigilar a Paulina
Capítulo 15 La Usurpadora
39:02
Capítulo 15
Paulina ya no puede ocultar lo mucho que le incomoda Gema
Capítulo 21 La Usurpadora
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general