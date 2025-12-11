Capítulo 23 La Usurpadora: Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? - CaracolTV Después de la llamada de Verónica a la casa de Piedad, la señora comienza a sospechar que Carlos Daniel siente algo por ella. Luego, el empresario llena de halagos a su secretaria, pero parece que hay incomodidad.