Capítulo 24 La Usurpadora: Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida Después de regalarle una rosa en presencia de Gema, Carlos Daniel da un paso más con su secretaria y se atreve a besarla, y aunque inicialmente ella lo rechaza, después se deja llevar. ¿Alguien los ve?