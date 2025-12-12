Capítulo 24 La Usurpadora: 12 de diciembre 2025 - CaracolTV
Después de regalarle una rosa en presencia de Gema, Carlos Daniel da un paso más con su secretaria y se atreve a besarla, y aunque inicialmente ella lo rechaza, después se deja llevar. ¿Alguien los ve?
37:41 min
La Usurpadora - Capítulo 24: Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
Capítulo 24 La Usurpadora: Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
