Miryan quería que Gamma desapareciera
'Desafío'
Después de regalarle una rosa en presencia de Gema, Carlos Daniel da un paso más con su secretaria y se atreve a besarla, y aunque inicialmente ella lo rechaza, después se deja llevar. ¿Alguien los ve?

37:41 min
Capítulo 24 La Usurpadora
Capítulo 24 La Usurpadora: Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida

Después de regalarle una rosa en presencia de Gema, Carlos Daniel da un paso más con su secretaria y se atreve a besarla, y aunque inicialmente ella lo rechaza, después se deja llevar. ¿Alguien los ve?

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 20 La Usurpadora
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
Capítulo 19 La Usurpadora: Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
37:21
Capítulo 19
Mientras Carlitos se recupera, Carlos Daniel se confiesa con Gema
Capítulo 18 La Usurpadora: Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
38:51
Capítulo 18
Carlitos se niega a usar las muletas para lograr caminar
