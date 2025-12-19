Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticias Caracol
Juegos
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol
Capítulo 29 La Usurpadora: 19 de diciembre - Caracol TV
La familia Bracho tiene todas las intenciones de desenmascarar a Paulina y saber el paradero de Paola. Por lo cual, piensan hablar con ella para que cuente todo en detalle.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
38:00 min
La Usurpadora - Capítulo 29:
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
38:43
Capítulo 27
Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
38:21
Capítulo 26
Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
La familia Bracho tiene todas las intenciones de desenmascarar a Paulina y saber el paradero de Paola. Por lo cual, piensan hablar con ella para que cuente todo en detalle.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
19 de Diciembre, 2025
Facebook
Twitter
Whatsapp
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
38:43
Capítulo 27
Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
38:21
Capítulo 26
Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
38:08
Capítulo 25
Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
37:41
Capítulo 24
Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
38:14
Capítulo 23
Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella?
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
La Usurpadora
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
La Usurpadora
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
La Usurpadora
Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
La Usurpadora
Capítulo 25 La Usurpadora: Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola
La Usurpadora
Capítulo 24 La Usurpadora: Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida
La Usurpadora
Capítulo 23 La Usurpadora: Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella?
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
Muy Pronto
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series