38:00 min La Usurpadora - Capítulo 29: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad 37:58 Capítulo 28 Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina 38:43 Capítulo 27 Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina 38:21 Capítulo 26 Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado 38:00 Capítulo 29 Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad

Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad La familia Bracho tiene todas las intenciones de desenmascarar a Paulina y saber el paradero de Paola. Por lo cual, piensan hablar con ella para que cuente todo en detalle.