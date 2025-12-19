Publicidad

Capítulo 29 La Usurpadora: 19 de diciembre - Caracol TV

La familia Bracho tiene todas las intenciones de desenmascarar a Paulina y saber el paradero de Paola. Por lo cual, piensan hablar con ella para que cuente todo en detalle.

38:00 min
Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad

Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad

La familia Bracho tiene todas las intenciones de desenmascarar a Paulina y saber el paradero de Paola. Por lo cual, piensan hablar con ella para que cuente todo en detalle.

