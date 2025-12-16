Publicidad

Capítulo 26 La Usurpadora: 16 de diciembre - Caracol TV

En medio de la cena que tienen, Maldonado le expresa a Paulina que él ofrece lo que ella quiera a cambio del amor de ella, siempre y cuando se divorcie de Carlos Daniel, ¿cómo reacciona?

38:21 min
Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado
38:21
Capítulo 26
Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado

Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado

En medio de la cena que tienen, Maldonado le expresa a Paulina que él ofrece lo que ella quiera a cambio del amor de ella, siempre y cuando se divorcie de Carlos Daniel, ¿cómo reacciona?

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 22 La Usurpadora
27:00
Capítulo 22
Paulina le cuenta al amante de Paola la verdad de todo
Capítulo 21 La Usurpadora
36:42
Capítulo 21
Carlos Daniel coquetea con la nueva secretaria general
Capítulo 20 La Usurpadora
38:02
Capítulo 20
Paulina se asusta al saber que Paola está muy cerca; ¿qué hará?
