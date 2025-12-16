38:21 min La Usurpadora - Capítulo 26: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado 38:08 Capítulo 25 Carlos Daniel recibe una carta anónima sobre el cambio de Paola 37:41 Capítulo 24 Carlos Daniel besa a Verónica, pero ella queda confundida 38:14 Capítulo 23 Carlos Daniel se le declara a Verónica, ¿cómo reacciona ella? 38:21 Capítulo 26 Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado

Capítulo 26 La Usurpadora: Paulina tiene una cita con Douglas Maldonado En medio de la cena que tienen, Maldonado le expresa a Paulina que él ofrece lo que ella quiera a cambio del amor de ella, siempre y cuando se divorcie de Carlos Daniel, ¿cómo reacciona?