Caracol TV La Reina del Flow Charly pone en peligro la vida de Yeimy por frenar a Manín y Don Edgar
A pesar del ambiente lleno de armas, problemas y tensión, Charly encuentra un motivo fuerte que podría unir los intereses de estos dos capos: acabar con Yeimy. Gracias a esto, Charly logra unir a los dos bandos, no solo para traficar juntos, sino también, para ir en contra de ‘La Reina’.
