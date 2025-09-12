Actualizado: septiembre 12, 2025 06:17 a. m.
Caracol TV La Reina del Flow Atentado contra Juancho recién llega a la cárcel, ¿alguien lo quiere muerto?
La supuesta llamada con la que el productor conocería el estado de su esposa nunca existió, pues con ayuda ilegal de los guardias, Juancho es encerrado con un recluso dispuesto a lastimarlo con un arma cortopunzante; sin embargo, gracias a las experiencias del productor en la calle, se libra del atentado.
