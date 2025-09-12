En vivo
La Reina del Flow  / Atentado contra Juancho recién llega a la cárcel, ¿alguien lo quiere muerto?

Atentado contra Juancho recién llega a la cárcel, ¿alguien lo quiere muerto?

Juancho ingresa a la cárcel, contadas horas después, un recluso aprovecha el desespero del productor por conseguir una llamada y le tiende una trampa que busca lastimarlo y acabar con él.

