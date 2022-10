Catalina le pregunta a Juan por el barco en el que Sol se subió

Luego de haber revivido varios momentos importantes de sus vidas en la selva, Pedro de Heredia y Catalina de Indias llegan a Santa Marta y buscan la manera de encontrar el barco en el que Sol pretende montarse para viajar rumbo a España. Aunque todo parece bastante complicado, la enviada por el virreinato halla a Juan.

No te pierdas: Sol le asegura a su madre, en medio de la fiesta, que está enamorada de Juan

Al verlo en medio de las calles, Catalina lo sorprende por la espalda y le pide que le dé toda la información que sabe sobre el paradero de la hija de Constanza, pues el viaje que planea a hacer hasta Europa es demasiado riesgoso. Aunque el indígena inicialmente no tiene ninguna intención de revelar algún dato, luego se ve presionado a hacerlo.

Mira también: Catalina de Indias y Pedro de Heredia entran en la selva para buscar a Sol

Publicidad

"Fue idea de ella. Esa muchachita fue la que me buscó y la que me dijo que la trajera hasta acá (...) Yo no iba a dejar que el plan se viniera abajo y perder esa oportunidad", comenta Juan, de manera que Catalina lo interrumpe: "dígame el nombre del barco al que subió Sol... Dígame el nombre del barco", repite mientras llama la atención de los comerciantes por la fuerza de cada una de sus palabras.

Te puede interesar: Catalina se ofrece a acompañar a Pedro en la búsqueda de su hija

De esta forma, Catalina y Pedro de Heredia dan con el paradero de barco. Allí se encuentra con el capitán, quien se muestra muy molesto de que dos personas ajenas a su tripulación hayan ingresado sin su consentimiento; sin embargo, escucha atentamente la petición que tiene por hacer el esposo de Constanza.