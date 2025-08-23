VIDEO: Stephanie Cayo sorprende cantando en un bar al norte de Bogotá y da detalles

La actriz peruana, Stephanie Cayo, sorprendió a todos en Colombia y más porque La Red la encontró cantando en un bar al norte de Bogotá. Además, en el público estaba un compañero de ella, Juan Pablo Posada 'El Chuli' junto a su novia María Luisa Flores, quienes ya casi completan tres años de relación.

Mira también: Stephanie Cayo enamoró a sus fans con sensual foto en delicado vestido



La mujer abrió su corazón y reveló en La Red todos los detalles de su vida fuera de las cámaras. "Yo siempre estoy cantando, pero no vivo de la música, porque no he entrado en esa industria, aunque siempre lo estoy haciendo. Es una necesidad y pues está en mi familia", expresa.

Por otra parte, confirmó que actualmente está muy enfocada en su vida laboral, que está feliz con su familia, para aquellos que tenían la duda si estaba en una relación con algún hombre.

Mira también: ¿Cómo lucir tan bella como Stephanie Cayo? Ella misma nos reveló su secreto

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

