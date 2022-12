El hijo de Tom Hanks combate su adicción a la cocaína en redes sociales

El hijo del actor Tom Hanks, el rapero Chet Haze -cuyo verdadero nombre es Chester Hanks-, ingresó recientemente en un centro de rehabilitación para superar su adicción a la cocaína, con la que llevaba lidiando desde los 16 años.

"He tenido problemas de consumo de sustancias ilegales desde que tenía 16 años. Finalmente, con 24, he decidido buscar ayuda. Ya con 50 días limpio, puedo decir que estoy más feliz que nunca", declaró el propio Chester en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

El joven, fruto del matrimonio de Hanks con su mujer Rita Wilson, también ha querido agradecer el apoyo incondicional de su familia, incluyendo el de su hermano Truman y el de su hermanastro Colin, que le hacen sentirse muy "agradecido" por tener la oportunidad de superar sus problemas.

"Me siento muy agradecido por la familia que tengo y por toda la gente que se preocupa por mí, incluidos mis fans. He tenido la suerte de contar con el programa de AA [Alcohólicos Anónimos] y NA [Narcóticos Anónimos] que me permiten elevarme por encima de mi enfermedad. Estoy aprendiendo a aceptar mis defectos y a estar bien con los demás. Si alguien de los que lea esto también está lidiando con la adicción, que se sienta libre de buscar ayuda. ¡Gracias a todos por su apoyo y su amor! Dios es real", escribió Chester junto al vídeo.

El hijo del famoso actor ha decidido hacer pública su batalla contra la adicción a la cocaína al enterarse de que una famosa publicación estadounidense estaba a punto de publicar una exclusiva con su historia.

"Tengo un anuncio que hacer: un tabloide está a punto de sacar una noticia de mi estancia en rehabilitación por culpa de mi adicción a la cocaína. Es verdad. Ahora mismo llevo 50 días limpio y sobrio, incluyendo el alcohol... No me importa lo que piense la gente", anunció en las redes sociales.

Por: Bang Showbiz

