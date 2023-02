Taty Flow le respondió a Breiner luego de decir en La Descarga que ella es un desprestigio

Uno de los momentos polémicos más recordados de La Descarga, el templo de la música , fue cuando Breiner comentó que Taty Flow era un desprestigio para el género ranchero, pues sus atuendos coloridos y urbanos de alguna forma le quitaban protagonismo a su interpretación. En medio de una transmisión en vivo para las redes sociales de Caracol Televisión, la joven artista recordó el amargo momento y aclaró que opina del novio de Keyla.

Tatiana revivió esta situación que ocurrió justo cuando Lauvel se despidió de sus compañeros en el Campamento Musical: "Jenny me dijo 'Oye, Breiner está hablando mal de ti' (...) Ella me contó un poco de lo que él le había dicho a Better, lo que le dijo a muchos más compañeros respecto a mi manera de vestir (...) Me tocó buscarlo y decirle 'hey, me vas a decir las cosas'".

Al parecer, luego de salir de la producción de Caracol Televisión, recibió muchos comentarios por parte de sus fanáticos en los que le preguntaban por qué no le respondió al integrante de la Selección de Gusi de manera más contundente, a lo que ella simplemente señaló que el comentario nunca llegó a herirla, pues está muy segura del talento que proyecta cada vez que hace un espectáculo.

"Siento que su comentario fue como okey. Mucha gente me dijo como 'oye tú por qué no le dijiste ¿a usted que le importa?' y yo consté: es rebajarme a lo que él está haciendo (...) Solamente te estoy dando mi punto de vista, respeto el tuyo, pero no estoy de acuerdo. Creo que mucha gente no está de acuerdo contigo; además, qué le importa mi manera de vestir, ni que él me fuera a contratar", dijo en medio del en vivo.

Conoce aquí la entrevista completa:

Durante el live, Tatiana también se pronunció sobre otros temas de la competencia como los amores, su relación con Marbelle, la convivencia con algunos artistas que suelen ser muy desordenados y la presión que se siente al estar compitiendo con los mejores cantantes de todo el país en el escenario.