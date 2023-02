La decisión de los mentores de eliminar a Lauvel de La Descarga dividió las opiniones en el Campamento Musical, donde los participantes decidieron expresarse libremente sobre Taty Flow , la joven que cantó una ranchera con una parte de rap, pero con ropa usualmente utilizada en el género úrbano.

Breiner sostiene una conversación con Cristian Better y le expresa su indignación con la decisión con Gusi, Maía y Santiago Cruz, ya que aunque a Lau le faltó interpretación, él no le ve futuro a Taty.

"Es un desprestigio para la música ranchera, no me veo comprando una boleta para un concierto suyo", expresa y deja claro que ella debería definir su estilo y no combinar dos géneros.

