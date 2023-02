Taty Flow habló del desorden en el Campamento Musical de La Descarga: "bóxers encima de la ducha"

Uno de los momentos más polémicos de La Descarga, el templo de la música , fue cuando Dareska, en compañía de otros artistas, lideraron una jornada de limpieza en medio del Campamento Musical, pues había mucho desorden y suciedad no solo en las cuatro habitaciones, sino también en zonas compartidas como los baños y la cocina. En medio de un en vivo para las redes de Caracol Televisión, Taty Flow se refirió a este suceso.

La más reciente eliminada por parte de la Selección de Marbelle aseguró que estuvo de acuerdo con esta iniciativa, ya que era muy molesto entrar a alguna área de la casa y ver las pertenencias de sus colegas: "había demasiado desorden en el baño de los hombres. Una vez acompañé a Camilo, porque había que dirigirlo al baño y yo lo esperaba ahí afuera siempre con el bastón, y yo le decía a él, 'está demasiado desordenado el baño'", expresó.

Mira también: Taty Flow, eliminada de La Descarga, habló del bullying que sufrió desde que era una niña

De manera que se apresuraba a guiar su mano para que tocara los objetos de sus compañeros y el caos que había. Sin embargo, la joven señaló que no estuvo de acuerdo con que abrieran los lockers, ya que este es un espacio privado que tiene cada participante para guardar sus cosas, por lo que cada uno debería encargarse de su mantenimiento sin que ningún otro artista tenga que decirles cómo hacerlo.

No te pierdas: Breiner considera que Taty Flow es “un desprestigio para la música ranchera"

"Lo que sí no me pareció fue haber revisado los lockers, yo no estaba en ese momento claramente, yo estaba fue cuando revisaron los baños que habían bóxers hasta encima de la duchas y yo decía 'qué es eso parce, no, qué cochinada. O sea, en sus casas sí, pero aquí hay un montón de gente para que sean cochinos'", dijo en medio de la transmisión.

Te puede interesar: Taty Flow acepta que la sensualidad es lo más complicado de su presentación

Publicidad

Por último, la intérprete de 'Quiéreme como te quiero' reveló el nombre del integrante de La Descarga que, en su opinión, se lleva el título del más desordenado: "Te amo Luisma, pero yo una vez me acuerdo que entré al cuarto a buscar algo (...) y yo subí y dije 'parce, qué es este cochinero que tienes acá'. Me dice 'ay, eso no importa que no sé qué'".

Mira aquí el en vivo completo: