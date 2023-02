Usuarios criticaron a Dareska por abrir los lockers de sus compañeros de La Descarga

A medida que avanza La Descarga , los participantes van sintiendo más la presión de estar conviviendo en el Campamento Musical durante las 24 horas del día. En esta oportunidad fue Dareska la que generó polémica entre sus compañeros y los usuarios de Internet al participar en una jornada de limpieza que dividió opiniones y hasta se salió de control.



¿Qué pasó con Dareska en el templo de la música?

Durante la transmisión del capítulo, los televidentes pudieron observar el momento exacto en el que la participante se puso de acuerdo con otros artistas como El Puma del Vallenato para hacer una patrulla por todo el recinto y buscar ropa sucia, vasos que estuviesen en lugares diferentes a la cocina y demás rastro de desorden. Mira también: Keyla, Breiner y Byordy desmeritan el talento del Indio Harin y hablan de los artistas que “sobran”

Sin embargo, el cómico momento causó tensión en el reality, pues algunos cantantes como Stefany expresaron su inconformidad debido a que estaban invadiendo su espacio personal y tomando sus pertenencias sin siquiera consultarles la actividad que estaban a punto de emprender.

"Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo así que abrieron mi locker y con permiso de quién y en mi ausencia? (...) Yo les voy a pedir un favor a ustedes. Yo no estoy de acuerdo con que vayan y abran mis cosas porque para eso me dieron mi espacio", señaló la integrante de la Selección Amarilla.

De inmediato, El Puma respondió que este ejercicio no lo hicieron de manera arbitraria, sino que se tomaron el tiempo de hablar con un representante por equipo para que no se presentaran malos entendidos.

Aunque poco después todo pareció tranquilizarse un poco debido a la charla que tuvo César Amaya con Dareska, en redes sociales los internautas dividieron opiniones, pues mientras unos estaban de acuerdo con mantener el orden en la casa, otros simplemente aseguraron que fue un ataque contra la privacidad de todos.