Taty Flow, elminada de La Descarga, habló del bullying que sufrió desde que era una niña

Sin lugar a dudas, la salida de Taty Flow de La Descarga, el templo de la música , dejó múltiples reacciones en el Campamento Musical y en los espectadores de Caracol Televisión. La joven estuvo de paso por el programa matutino Día a Día y reveló detalles de su participación en el reality, como el hecho de que llegó a imaginar que su cupo corría riesgo luego de hacer su mágica presentación en el escenario.

Según expresó, pudo sentir en el escenario que Gusi, Maía y Santiago Cruz la veían mucho durante el veredicto, lo que hizo que pensara que podría ser eliminada. La artista, que también participó en La Voz Kids, se refirió a los momentos más importantes de la competencia, como el hecho de que Breiner la criticó en alguna oportunidad por lucir atuendos urbanos cuando su género musical es el ranchero o banda.

Taty Flow ha sufrido de bullying

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la transmisión del programa fue cuando Taty Flow habló del bullying que sufrió desde niña. De acuerdo a su relato, todo empezó cuando estaba en segundo grado y tenía aproximadamente ocho años, pues sus compañeros la escogieron para participar en el Día del Inglés con su potente voz y una compañera se enojó. Posteriormente, la dejó encerrada en el baño durante la presentación.

Los sucesos no pararon ahí, pues años más tarde, antes de ingresar a La Voz Kids, la molestaban por no tener busto, pues la mayoría de sus compañeras ya se habían desarrollado. Otro comentario habitual era relacionado a sus pecas: "me decían que cuando nací en doctor que me recibió me había estornudado en la cara", explicó.

