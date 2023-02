Dareska es apoyada por los mentores luego de la discusión ocurrida en el Campamento Musical

Antes de su presentación en el Disco, Mel, desde el Campamento Musical, habla de si realmente siente o no un fresquito por no tener su cabeza en juego en esta presentación, ya que es el único miembro del Equipo Marbelle que no fue a cantar. A su vez, define cuál es el nombre definitivo de la muñeca que le regaló su mentora.

Tras su sentida y potente presentación, Dareska no solo se lleva los aplausos de todos sus compañeros, sino también de los mentores, por lo que Gusi es el primero en hacer una retroalimentación acerca de su interpretación.

El mentor asegura que: "nos llevaste a una emoción muy grande, creo que también era un mensaje muy claro el que tenías que dar aquí a través de esta canción y se nota también esa fuerza y esa garra que te ha impregnado Marbelle a través de su canto y toda su experiencia, espectacular presentación como siempre".

Luego de estas motivadoras palabras, Santiago Cruz es quien toma la batuta para hablar acerca del show de Dareska, por lo que resalta que esta participante le da una elegancia a este género musical, ante lo cual Maía no solo está de acuerdo, sino que destaca el vestuario que utiliza al asegurar que este es arriesgado, pero lo sabe lucir a la perfección.

Las dos mentoras se encargan de confirmarle que no solamente es una mujer talentosa, joven y bella, puesto que quieren hacerle entender que no puede dejarse decaer por nada y que debe mantener la calma, ante lo cual Dareska no puede contener las lágrimas.

"Lo que pasa es que al decirme que soy una mujer elegante y que tengo muchas cualidades, pues me lleva a algo que sucedió y ante lo cuál sí me exalté, pero creo que a pesar de la situación no perdí, de pronto, esa cordura", responde esta participante.

Maía considera que no puede dejar esta situación así y le confirma que "las mujeres elegantes también se ponen rabiosas, se sienten indignadas, es humano". Frente a esto, la participante habla un poco acerca de lo sucedido y de lo que sintió por causa de las acusaciones de su compañero.

