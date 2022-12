Santiago Cruz y Maía hicieron una cómica apuesta con respecto a Gusi, ¿de qué se trató?

Definitivamente el escenario de La Descarga es un lugar en el que hay un sinfín de emociones, en el que tanto participantes como mentores dejar salir a flote todo lo que sienten gracias a la música y sus historias de vida.

No obstante, no todo es mover fibras, pues también hemos sido testigos de momentos muy cómicos, que son el reflejo de la gran amistad que se ha ido formando entre los cantantes, quienes no solo tienen como objetivo guiar a los miembros de sus equipos, sino también darnos a conocer otra faceta un poco más personal.

Es por ello que los hemos podido ver elogiándose, pero también molestándose con diferentes situaciones que se van viviendo en cada una de las fases de este programa.

Fue por esto que durante la segunda Prueba que enfrentó el Equipo Gusi , Santiago Cruz y Maía aprovecharon la oportunidad para hacer una curiosa apuesta luego de ver el atuendo con el que se estaba presentando su colega al lado de sus participantes.

"Yo hice una apuesta con Maía de que Gusi tenía manga sisa, yo aposté cinco barras a que él tenía manga sisa. Yo creí que en esta canción yo iba a poder dirimir mi apuesta", comentó en medio de risas Santiago Cruz.

Esto causó que el mentor revelara el motivo por el cual esto no había pasado: "yo seguí el consejo de Maía, ella me dijo 'si tú te quitas esa vaina, mejor dicho, me voy de aquí'".

Sin dejarlo terminar, la mentora en cuestión le dijo que tras esta presentación y con el ukelele en la mano se veía bastante sexy y que esta era una oportunidad permitida para que dejara ver sus dotes físicos.

Después de esto el cantante no se dejó intimidar y se quitó la chaqueta, para finalmente dar como ganador al líder del equipo amarillo, que sin dudar pidió que se le pagara lo pactado. Toda esta situación hizo que todos en el set tuvieran mucha risa al ver el atuendo de Gusi.

Revive este momento aquí:

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión.