Al recibir a este participante en esta nueva etapa del programa, Gusi le da la bienvenida al que él llama el equipo del flow, por lo que este joven cantante no puede contener la emoción de contarle cuando le dio la noticia a sus familiares por medio de una videollamada.

"Ellos brincaron en un pie", comenta mientras exalta que a todos les gustó que haya quedado en el equipo del costeño, pues saben que hay muchos factores que los pueden hacerse entender entre sí.

En cuanto al tema musical que van a interpretar juntos y el cual tiene como intención poner a prueba ciertos factores, el mentor asegura que: "esta es una canción que sé que te va a traer algunos recuerdos de la historia del pop, pero la versión en la que te la voy a presentar te va a traer a la actualidad".

Tras esto, le confiesa que lo hace con la intención de no irse por lo obvio o lo básico para que este pupilo no pasara desapercibido, ya que no quiere eso para él y que así potencie todo el talento que hay dentro de él.

Impulsándolo a que deje el miedo, Gusi quiere que la gente conozca que este participante puede cantar, producir y tocar muchos instrumentos, por lo que le pide que vaya adelante sin dejarse asustar del arreglo que este mentor le propone en la canción.

Aunque el joven cantante confiesa que no está muy familiarizado con esta canción, quiere arriesgarse a ir hacia adelante y aceptar esta prueba. A su vez, comenta que esta lo conecta con sus seres queridos, especialmente por lo que vivió al irse a vivir a otro país estando solo.

