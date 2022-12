Gusi revela el nombre del segundo participante de su equipo que queda en la cuerda floja

Tras haber tenido nuevamente el lujo de cantar con los participantes que hacían falta de su equipo, Gusi tiene que definir quiénes son aquellos miembros de su grupo que pasan directamente al Campamento Musical y se preparan para una nueva fase de este programa.

Así mismo, tiene que enviar a otro participante a la cuerda floja, en donde tendrá una oportunidad más para demostrar por qué debe quedarse en esta Selección y ganarse ese último cupo en disputa.

El mentor, quien ya pasó por este tensionante momento con sus otros cinco artistas, debe tener en cuenta todos los factores en los que puso a prueba a sus pupilos y determinar si estos realmente cumplieron con el objetivo durante su presentación.

Es por ello que no toma esta decisión a la ligera, pues no quiere cometer errores de los cuales luego se pueda arrepentir, aunque también es consciente del gran talento que hay en su equipo y de que cualquier participante hará mucha falta, no obstante, es algo que no puede evitar.

Tomando las pausas requeridas al mencionar uno a uno los cantantes que tienen un lugar fijo en el Campamento Musical, en donde van a poder compartir con el resto de los equipos, este mentor toma la difícil situación.

Aún así, quiere dejar en claro que está a la espera de que este participante siga demostrando su talento y que esta solo sea una prueba más para demostrar de qué está hecho y motivarlo a seguir adelante con sus sueños, pues es consciente de que tiene un gran número de habilidades musicales.

