Yo Me Llamo Juan Gabriel hace que Santiago Cruz se deje guiar por pequeños errores

Este imitador no deja de resaltar lo agradecido y feliz de no solamente estar en esta nueva oportunidad, sino de haber hecho parte de Yo Me Llamo, algo que definitivamente le cambió la vida, pues afirma que las puertas se le abrieron de una forma impresionante.

Su mamá es quien se encarga de recordar los inicios de este artista en la música, quien cuando era un niño se asustó mucho al descubrir la vibración que podía lograr con su canto, pues él creía que se estaba volviendo un caballo, ante lo que su madre le aseguró que iba a ser un cantante muy famoso.

Conmovido y con lágrimas, este doble perfecto cuenta que su madre es una de sus principales motivaciones, lo que lo lleva a revelar que ella es una gran fanática de Juan Gabriel, sin embargo, nunca pudo ir a alguno de sus conciertos. Esto hace que él asegure que su madre tiene a su propio Juan Gabriel en casa.

Su hermano es quien revive cuando los dos se iban a cantar a los buses y la gente allí los llenaba de aplausos, mientras que se preguntaban, contando las monedas recolectadas, si algún día iban a poder cantarle a mucha gente.

El amuleto enviado por su mamá es una placa que ella le regaló hace un tiempo en la que están sus datos más importantes, sin embargo, al darle la vuelta se da cuenta que hay un detalle nuevo: en ella está grabado el año en el que hizo parte de Yo Me Llamo y un texto que dice "Juan Gabriel vive".

Definitivamente, Gusi es el mentor seleccionado por este cantante para iniciar a girar en el Tocadiscos, pues acepta que le encanta lo que él hace.

