Valeria Quintero le dedica su interpretación a Vicente Fernández, a quien ¡pudo conocer en persona!

Luego de haber sido parte de A Otro Nivel, esta artista tuvo la oportunidad de ir a México y cantar allí, por lo que nos comenta que la gente de este país le decía que parece una cantante mexicana, algo que la llena de satisfacción.

Tras esto, cuenta que siempre ha contado con el apoyo de su familia, motivo por el cual no podía hacer falta el mensaje de sus seres queridos. Sus padres son los primeros en hablarle, pues su papá le desea que le vaya muy bien en su presentación, que tenga muchos éxitos y que salga adelante.

Por otra parte, su madre destaca lo buena persona que es su hija, siendo alguien noble, y a su vez le desea lo mejor para que lo entregue todo en el escenario y le deja en claro lo mucho que la ama.

La cantante acepta que le sorprende que su progenitor le dedique dichas palabras, pues comenta que es alguien reservado, por lo que nunca pensó que se prestara para salir en televisión nacional para decirle algo a ella, lo que cataloga como algo increíble.

En cuanto al amuleto, su familia le envía un álbum de fotos en cuya portada hay una foto con Vicente Fernández, a quien ella de cariño le decía 'El viejo querido'., Ella menciona que desde muy niña se había puesto la meta de ahorrar para ir a México y conocer al cantante y lo logró en 2017.

"Fui por una semana, todos los días, ya me conocía el recorrido del rancho y me conocían los trabajadores y salió después de cinco días. Me dijo quieres conocer mi estudio y le dije que sí", confiesa Valeria Quintero.

