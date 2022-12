Tras ver a El Puma del Vallenato y Lúi, Gusi escoge entre "un proyecto en construcción y uno armado"

A medida que avanzan los capítulos de La Descarga, los participantes se acercan más al campamento musical; sin embargo, El Puma del Vallenato y Lúi deben enfrentarse en la Selección Final para que Gus, su mentor, decida quién de los dos merece continuar en competencia luchando por el sueño de convertirse en un reconocido artista a nivel nacional.

Al escenario de la producción de Caracol Televisión llega El Puma del Vallenato para hacer su propia versión de 'Ábrete', de Rolando Ochoa, mientras que Lúi sorprende con el exitoso tema musical 'Reggaetón lento', de L. O' neill, E. Pérez, J. Andino, J. Class y R. Camacho. Aunque demuestran tener una gran capacidad vocal, los dos tienen propuestas diferentes y eso es precisamente lo que los mentores intentan hacerle ver a Gusi.

Mira también: Maía da a conocer el nombre del participante que queda en la cuerda floja

Publicidad

"¿Sabes qué me pasa con Lúi? Que es de esos chicos, que como él acaba de decir, es una esponja y ese niño tiene tantas ganas de aprender, tiene tantas ganas de estar y se le ve la disciplina", señala Marbelle, de manera que Santiago Cruz le responde: "Con toda la buena onda para Lúi, para mí no hay discusión".

No te pierdas: El Tenor del Rock se luce en el escenario al cantar dos grandes éxitos en inglés

"Proyecto en construcción y proyecto armado, eso es lo que tienes", finaliza diciéndole Maía a su colega. Finalmente el mentor decide darle la oportunidad a El Puma del Vallenato de avanzar a la siguiente etapa del reality para que impresione a los televidentes no solo con sus habilidades artísticas, sino también con su personalidad.

Te puede interesar: Luis Ma y Maía conmueven con su mágica interpretación al público de La Descarga