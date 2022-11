Tras la especial presentación de La Profe, los mentores analizan su decisión

Diana Fernanda Pereira es el nombre de La Profe, quien hace parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y recuerda lo que fue su paso por la primera temporada de A Otro Nivel, pues ella considera que hubo un gran crecimiento artístico que le permitió pasar al ámbito pedagógico.

La Profe recibe un mensaje especial por parte de Jorge Camacho, colega de su trabajo, y también de su hermano, Juan Marcelo Pereira y su sobrino Luciano, quienes le envían sus mejores energías para cuando pise el Tocadiscos, pues en su trabajo ya ha dejado una huella imborrable.

Conoce más: Mentores de La Descarga revelaron su fórmula para llegar ‘más allá de las estrellas’

Publicidad

Sus seres queridos también le envían un corazón de piedra como amuleto de la buena suerte. “Mi hermanito estaba muy chiquito y juntos le dimos esto como regalo a mi madre; pues no teníamos muchos recursos, pero representa el amor”.

No te pierdas: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

“Me encantó la estética que manejas, pero siento que por la exigencia de la canción y de la versión que escogiste, fue muy difícil dar lo que necesitábamos aquí en La Descarga, por eso no me animé a apretar el botón”.

Marbelle expresa que siente impotencia porque es una canción muy especial, pero la versión los confundió y no le hizo justicia para su gran talento.

Publicidad

Al final, ella le expresa su gratitud a Gusi y Maía, pues le dieron su voto de confianza, y recuerda que hacer estado en el Tocadiscos la llenó de esperanza y no se rendirá ante sus sueños a pesar de haber recibido un no en esta oportunidad.

Te puede interesar: ¿Por qué no son jurados? Los mentores de La Descarga explicaron su rol

Publicidad