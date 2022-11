Thalía D'Gola hace que uno de los mentores sufra por no tenerla en su equipo

Antes de salir a cantar al Tocadiscos, esta participante demuestra toda la alegría y sabrosura que la representan, tanto arriba como abajo del escenario, por lo que refleja la euforia que tiene por conocer cuál será el equipo que conformará durante la competencia.

Al momento de revelar el mentor que le gustaría que la eligiera no puede negar su preferencia por Maía , pues siente que se identifica mucho con ella dado a que interpretan ritmos tropicales, las une el Caribe y comparten esa presencia en el escenario.

Por otra parte, al mencionar al mentor con el que no le gustaría estar comenta que Gusi es quien menos le llama la atención porque nunca ha cantado vallenato o pop, aunque deja en claro que con cualquiera de ellos tendría una maravillosa experiencia, pues considera que son grandes artistas.

Luego de escucharla cantar y de que se conozca el equipo que va a conformar, uno de los mentores no puede negar la tristeza que siente por no haber conseguido a esta participante, ya que tenía en mente varios proyectos con ella: "me duele en el alma".

Por otro lado, su nuevo mentor asegura que su presentación es muchísimo mejor que aquella en la fase de Todos o Nada, dado que se nota que esta la disfrutó al máximo dejando de lado los nervios.

Así mismo, esta cantante agradece a cada uno de los mentores por todos los elogios que le dan luego de escuchar su interpretación en el Tocadiscos y está feliz por todo lo que se viene en este nuevo camino de la competencia.

