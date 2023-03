Oropesa llama niño a Luisma y asegura que no lo considera competencia en La Descarga

Luego de ver las presentaciones de Marbelle con Dareska, Gusi con Byordy, Santigo Cruz con Junior Bolívar, y Maía con Jair Santrich, los participantes de La Descarga, el templo de la música se reúnen en el Campamento Musical para hablar de la recta final de la competencia, pues solo hay tres participantes por equipo, lo que significa que las próximas presentaciones serán decisivas para sus carreras artísticas.

Los primeros en referirse al tema son Yo Me Llamo Nino Bravo, Jair Santrich y Stefany, quienes aseguran que darán lo mejor de sí mismos en las próximas presentaciones para demostrarle a sus mentores que merecen seguir en competencia y acercarse a la gran final. Poco tiempo después, llegan más participantes, entre ellos Oropesa y Luisma, quienes también aprovechan para dar a conocer su percepción.

"Yo lo veo así, cada uno ha hecho un gran trabajo acá, pero no es lo mismo ser tercero o segundo en un equipo, o ser finalista, a ser ganador. Te lo digo porque yo fui ganador y la gente recuerda al ganador en la mayoría de los casos", dice Luisma, lo que genera un poco de tensión en el ambiente.

Oropesa, por su parte, responde: "yo lo que siempre digo es que seamos competentes, hagamos lo que sabemos hacer de la mejor manera con nuestro corazón y nuestra energía, ya después que se maten allá por decidir quién sale y quién no. Nosotros tres estamos en el mismo equipo de Maía, pero yo no te veo como competencia y tampoco a Jair, porque si tú decidieras mi continuidad o lo que sea, ahí sí".

Posteriormente, dice que el cantante vallenato es un "niño" que apenas está comenzando su carrera musical y que se ha destacdo por su induable talento; sin embargo, una participante interviene para repetir su comentario.

"Tú me puedes sacar o Jair me puede sacar. Mi propósito aquí es llegar como finalista y de ahí que lo decida Colombia (...) Tú piensas que vas a aser el finalista, Jair piensa que él va a ser el finalista y yo pienso que voy a ser el finalista, eso no tiene nada", agrega Luisma.