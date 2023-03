La Descarga: Breiner se molesta luego de que Maía llevara cervezas y pizza: "no vayan a hacer bulla"

En medio de la presentaciones de La Descarga, el templo de la música , en la que los mentores unen sus voces a la de los participantes para competir por 20 millones de pesos, se desata un momento de tensión entre Maía y Breiner en el Campamento Musical. Aunque la situación posteriormente causa un poco de gracia entre los artistas, muchos se quedan sorprendidos con la reacción del novio de Keyla.

El hecho sucede justo cuando la mentora visitar a los aprendices y lleva consigo pizza y un poco de alcohol para amenizar la velada. De inmediato, el integrante de la Selección Azul les pide a sus colegas que tengan un poco de moderación con lo que consumen, pues no quiere que permanezcan haciendo ruido a altas horas de la noche, ya que quiere estar muy concentrado en la producción de Caracol Televisión, que se encuentra en su recta final.

Leonela y otros presentes, por su parte, le aseguran que no habrá ningún tipo de problema; sin embargo, Maía sí se muestra muy sorprendida al escuchar el comentario. Minutos después, todos se reúnen en la sala del Campamento Musical, de manera que la intérprete de 'No quererte' utiliza su particular sentido del humor para referirse al tema: "Ya me dijo Breiner que yo soy la mala del paso, la regañona. ¿Ustedes se imaginan yo con mi risa aquí? Breiner me cuelga allá afuera de pescado así, oreándome"

Maía lleva alegría al Campamento Musical

La mentora también destaca durante el capítulo debido a que baila en compañía de los participantes un poco de champeta, de manera que se tira al suelo, mueve las caderas y juega con varios elementos mientras los demás la animan a dar lo mejor de sí: "Pónganme un beat ahí, pero más rápido", menciona Byrordy de manera jocosa para contagiar de buena energía a todos.

