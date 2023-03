Laura Azul confesó que quería irse de La Descarga y habló del supuesto beso con El Puma Vallenato

Laura Azul fue sin duda una de las participantes más queridas en La Descarga, pues en cada paso por el escenario demostraba su talento y también fue la encargada de ser esa voz de apoyo incondicional con sus compañeros en el Campamento Musical.

En su entrevista en Día a Día quiso sincerarse sobre lo que sucedió en sus últimos días en el reality, es decir, el presunto beso que se dio con El Puma Vallenato y lo cercanos que se mostraron.

Te puede interesar: Laura Azul se desborda en llanto en La Descarga luego de presentar problemas de afinación

“Yo siento que esas imágenes son un conjunto de ediciones desde ángulos muy curiosos donde nunca se ve nada. No soy culpable de nada. La gente interpreta lo que quiere ver”, expresó la talentosa cantante.

Además de esto, confesó en el programa matutino que cuando subió al disco a cantar ‘No’ L. Méndez y S. Mebarak, sabía que esa sería su última presentación en el programa. “Yo quería irme de La Descarga”, aseguró.

Publicidad

Ante la pregunta de quién hacia comentarios malintencionados, ella no quiso dar un nombre, pero hizo una leve referencia a Breiner, integrante de la Selección de Gusi.

“Breiner es un ser bien particular, incluso desde A Otro Nivel”, expresó y agregó que no era necesario crear un rumor y agrandar una situación como la de su amistad con el cantante de vallenato.

“Hay que ser responsables con lo que uno dice para no dañar ni herir personas”, fue el mensaje que envió en Día a Día ante los colombianos.

Publicidad

Te puede interesar: El Puma Vallenato se defendió de su supuesto beso con Laura Azul en el campamento de La Descarga

Sobre su esposo, aseguró que afortunadamente él no se molestó, y continuó asegurando que no existió un beso con El Puma: “Mi relación es lo suficientemente sólida como para no sufrir por esto que, a la hora de la verdad, lo he dicho siempre, es una bobada” espetó.

Antes de finalizar su intervención en el programa con Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Carolina Soto, recordó especialmente a algunos participantes: "Leonela es glotona, pero leal”, es lo que dijo Laura Azul sobre una de las artistas con las que logró entablar una gran relación.

“Debo decir que Keyla me decepcionó porque fue un poco incendiaria con el asunto. Yo la tenía en otro concepto, porque hablar del ausente es falso, además en los chats que leyeron no había nada”, expresó ante la pregunta de lo que dijeron en el Campamento al ver las tablets de regreso.