El Puma Vallenato se defendió de su supuesto beso con Laura Azul en el campamento de La Descarga

El exparticipante de La Descarga El Puma Vallenato se ha caracterizado por su gran carisma, su buena energía y po4 siempre estar pendiente y atentos de las mujeres que están presentes en su vida, por ese motivo muchas personas lo consideran "coqueto".

En Día a Día relató que ha sido así desde joven, ya que fue criado por su mamá, abuelas y tías, quienes le enseñaron a ser así de caballeroso, atento y amable con las mujeres que lo rodean.

Te puede interesar: El Puma del Vallenato consuela a Laura Azul luego de llorar por los rumores que originó Breiner

Durante el programa matutino, El Puma negó que hubiera pasado algo entre él y Laura Azul, ya que según lo que se mostró en el programa fue solo un beso en la frente: "Yo soy así de cariñoso porque es mi forma de demostrar un aprecio a mis amigas cercanas, con un amor diferente... Yo por Laura Azul siento una admiración desbordante".

"Ninguna de las concursantes creo que pueda decir algo o que yo sobrepasará los límites con ellas, a mi me encanta hacer reír a las mujeres y compartir momentos divertidos", relató el cantante.

Publicidad



De los integrantes de La Descarga siente que va a extrañar a todos sus compañeros, ya que nunca discutió con ninguno y solo tiene buenos deseos para los que aún siguen participando.

Conoce más: El Puma del Vallenato comete un error en La Descarga y asegura estar cansado

El intérprete de música vallenata habló de cómo fue su recibimiento en la casa, ya que está casado hace 22 años y tiene cuatros hijos. Su esposa tenía que preguntarle por todo lo que se mostró en el campamento: "Le pedí perdón por todos los errores cometidos no solo dentro del concurso, sino también por fuera".

Publicidad

"Cuando llegue a la casa me abrazó, me besó, hubo lágrimas, dado que yo soy un viajero desde niño y desconectarse de la humanidad fue un shock fuerte para mi, pero yo me mantuve en lo que soy, sin pasarme de la raya", comentó el exparticipante de La Descarga.

El artista aprovechó su paso por Día a Día para cantar una canción que le escribió a su esposa; el título es 'Perdóname' y tiene una dedicatoria bastante emotiva: "La amo, es mi hogar junto a nuestra hija Camila y mis otros tres hijos, son lo más valioso e importante en mi vida. Ya tendremos tiempo para hablar de todo lo que pasó".

No te pierdas Día a Día de lunes a viernes después de la primera edición de Noticias Caracol.