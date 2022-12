María Nelfi y Maía sorprenden en el disco con una interpretación de Paquita la del Barrio

Antes de subirse al escenario de La Descarga a sorprender al público y a Gusi, Marbelle y Santigo Cruz con su indudable talento, Maía tiene una emotivo momento junto a María Nelfi en el que reflexionan sobre la vida, en especial, sobre la importancia que tienen las personas de la tercera edad dentro de la sociedad, pues la participante es un claro ejemplo de que los sueños no tienen fecha de expiración.

"Yo creo que me siento como un ejemplo de todas las personas mayores, que no somos un mueble viejo, que no somos algo que se hace a un lado por la edad o por las arrugas", señala la concursante, a lo que su mentora se apresura a añadir: "esas palabras de sabiduría, señores, las van a encontrar en personas y en seres humanos como doña María Nelfi".

Finalmente, ambas hacen una magistral aparición en el escenario para iluminar el set de la producción de Caracol Televisión al interpretar el exitoso tema musical 'Rata de dos patas', de Manuel Toscano, que a su vez ha sido el eslogan de Paquita la del Barrio. El espectáculo no solo llama la atención de todos por la fusión de voces de las artistas, sino que también hace que el público se sienta motivado a interpretar la letra de la canción.

El resto de mentores, por su parte, felicita a María Nelfi por su compromiso que ha demostrado tener a lo largo del reality.

