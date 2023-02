Maía se despide de un participante, aunque con el corazón en la mano

Después de ver las increíbles presentaciones de Oropesa, César Amaya, Jair Santrich, Luisma y Sebastián ‘El Tren’, el presentador de La Descarga los llama al escenario para presenciar un importante y decisivo momento de la noche.

Llegó el momento de saber quién es el elegido con el que cantarás a dúo en la Noche de Descarga por 10 millones de pesos.

“Quiero que sepan que para mí la ficha del elegido es una ficha de oportunidad. Esta vez quiero darle la oportunidad de ser elegido a Luisma”, e inmediatamente el joven cantante se baja del escenario para abrazar a su mentora.

Acto seguido, Gusi, Santiago y Marbelle se dirigen al recinto de las decisiones para debatir sobre cual cantante será eliminado, mientras tanto los demás pupilos esperan en el escenario y Sebastián ‘El Tren’ se muestra algo pensativo, por loque Maía les dice que no se dejen llevar por pensamientos negativos, o que su mente les juegue una mala pasada. “Sé que todo va a salir bien”, dice.

Santiago Cruz hace un paréntesis donde expresa su agradecimiento con cada uno de los cantantes: “Fue una tremenda noche, Mai, gracias a ti también por la labor que has hecho”.

La tensión aumenta cuando Marbelle dice que quien no continúa en La Descarga es Sebastián ‘El Tren’, y esta decisión sorprende a todos en el Campamento Musical y algunos empiezan a llorar.

“No me lo esperaba, me voy muy feliz, pero con un sin sabor. No la vayan a embarrar porque yo vuelvo y entro. Muchas gracias, un abrazo. A todos en el campamento los quiero mucho. Espero nos encuentre la música por ahí porque no tiene fecha de vencimiento”.

Además, dice que le tiene un cariño inmenso a Maía y ella da la impresionante noticia de que tienen una canción juntos que quieren lanzar al mercado muy pronto.

Al regresar al Campamento se despide de sus compañeros más cercanos, quienes se siguen mostrando muy sorprendidos y lamentan tener que decirle adiós.

