Marbelle se despide de una de sus voces más fuertes y surge una polémica en el Campamento Musical

En el templo de la música de La Descarga se vivió una noche muy emocionante gracias a cinco participantes del equipo de Marbelle, pues Keyla, José Miel, Leonela, Lauvel y Taty Flow entregaron todo y derrocharon talento.

A pesar de las grandes presentaciones, es momento de que la mentora de la Selección Púrpura diga el nombre del pupilo que cantará con ella en la Noche de Descarga y participará por 10 millones de pesos.

"Sintiéndome muy muy orgullosa de todos, por mi cantaría con los cinco, mi elegio para la próxima Descarga es...José Miel”, explica la mentora de la Selección Purpura, y él celebra inmediatamente y regresa al Campamento Musical.

Acto seguido, Gusi, Santiago Cruz y Maía van a deliberar, mientras que Marbelle les recuerda a sus pupilas que deben tomar la decisión de los mentores con honor y dignidad, “son unas duras”.

La encargada de dar la noticia es Maía, quien menciona que Lauvel abandona el reality de Caracol Televisión, lo que impacta a todos en el Campamento y el estudio.

“No quiero que sea una hora triste, quero conservar el optimismo que me ha caracterizado, quiero pensar en que hoy duermo en mi casita y veo a mi mamá. No pasa nada, niñas, me siento feliz porque el termino de que una puerta se cierra no está bien dicho, solo es un ciclo que finaliza y vienen un montón de cosas hermosas. Me siento muy agradecida con todos los mentores, espero verte por fuera, Marbelle”, menciona la joven muy conmovida.

En el Campamento opinan que a Lauvel le faltó interpretación y muchos creyeron que Taty Flow iba a ser la eliminada. Finalmente, ella se despide de todos sus compañeros y le pide a Breiner que cuida a Keyla.

