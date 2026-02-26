45:57 min Hilos de Vida - Capítulo 91: Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada 45:53 Capítulo 90 Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada 45:59 Capítulo 89 el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa 46:53 Capítulo 88 Aras no está de acuerdo con la propuesta de trabajo de Mahinur 45:57 Capítulo 91 Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada

Capítulo 91 Hilos de Vida: Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada Inicialmente, le dirían a Ada que su padre biológico era él, pero una persona lo advirtió sobre Ferah, y Yusun terminó diciéndole la verdad a Ada sobre el macabro plan de su mamá; prometió ayudarla.