Capítulo 86 Hilos de Vida: Bade reacciona y perdona a Aras por no decirle que él era su papá

Capítulo 86 Hilos de Vida, novela turca de caracol, completo y en español

Capítulo 86 Hilos de Vida, novela turca de caracol, completo y en español. Aras y Mahinur intentan hablar con Bade una última vez, pero ellos no contaban con que la niña ya superó lo que pasó.

Hilos de Vida - Capítulo 86: Bade reacciona y perdona a Aras por no decirle que él era su papá
45:49
Capítulo 85
Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre
42:12
Capítulo 84
Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía
44:37
Capítulo 83
las nuevas “amigas” de Ada le hacen una mala jugada
Capítulo 86
Bade reacciona y perdona a Aras por no decirle que él era su papá

Por: Caracol Televisión
|
45:49
