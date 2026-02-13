44:40 min Hilos de Vida - Capítulo 82: Ada está arrepentida por algunas decisiones que tomó para su vida 39:28 Capítulo 81 la madre de Aras se ve obligada a pedir perdón públicamente 44:41 Capítulo 80 Aras recuerda que pasó en la noche de la supuesta infidelidad 44:45 Capítulo 79 Aras intenta demostrar su inocencia frente a Mihinur 44:40 Capítulo 82 Ada está arrepentida por algunas decisiones que tomó para su vida

Capítulo 82 Hilos de Vida: Ada está arrepentida por algunas decisiones que tomó para su vida Las parejas de Ada y Melisa se ponen de acuerdo para encontrarse con las chicas en un café y arreglar la situación; sin embargo, Melisa se entera del plan y se va sin haber hablado con su mejor amiga.