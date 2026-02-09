44:41 min Hilos de Vida - Capítulo 78: Mahinur decide alejarse de la mansión para aclarar su situación con Aras 40:15 Capítulo 77 La madre de Aras contrata una modelo para dañar su matrimonio con Mahinur 46:05 Capítulo 76 Mahinur no permitirá que su familia se destruya tras la pérdida del bebé 47:30 Capítulo 75 Mahinur recibe una terrible noticia por causa de su accidente 44:41 Capítulo 78 Mahinur decide alejarse de la mansión para aclarar su situación con Aras

Capítulo 78 Hilos de Vida: Mahinur decide alejarse de la mansión para aclarar su situación con Aras Mahinur realmente cree que su esposo la engaño luego de verlo en el hotel con la modelo. Así que, sin avisarle a la familia, empaca maletas y se va con sus hijas de la casa.