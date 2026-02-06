Capítulo 77 Hilos de Vida: La madre de Aras contrata una modelo para dañar su matrimonio con Mahinur - CaracolTV La mujer insiste en alejar a su nuera de su familia y al ver que su hijo no la dejará de ninguna forma; con ayuda de Pelín, quieren hacerle creer a Mahinur que Aras la engaña.