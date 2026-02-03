46:47 min Hilos de Vida - Capítulo 74: Mahinur cae de las escaleras y queda inconsciente; Aras culpa a su mamá 46:47 Capítulo 73 mamá de Aras descubre verdad sobre enfermedad de Bade y trata mal a Mahinur 46:46 Capítulo 72 mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada 46:45 Capítulo 71 mamá de Aras se entera de enfermedad de Bade y le reclama a su hijo 46:47 Capítulo 74 Mahinur cae de las escaleras y queda inconsciente; Aras culpa a su mamá

Capítulo 74 Hilos de Vida: Mahinur cae de las escaleras y queda inconsciente; Aras culpa a su mamá La mujer intenta salvar a Derin y termina rodando por los escalones. Sufre fuertes golpes, pierde a conciencia y la hospitalizan de urgencia. Mientras, Aras señala a su madre del accidente.