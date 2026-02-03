Publicidad
Capítulo 74 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 74 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Mahinur sufre un grave accidente cuando cae por las escaleras; queda inconsciente.
Inicio
Capítulos
Capítulo 74 Hilos de Vida: Mahinur cae de las escaleras y queda inconsciente; Aras culpa a su mamá
Hilos de Vida - Capítulo 74:
Mahinur cae de las escaleras y queda inconsciente; Aras culpa a su mamá
Capítulo 74 Hilos de Vida: Mahinur cae de las escaleras y queda inconsciente; Aras culpa a su mamá
La mujer intenta salvar a Derin y termina rodando por los escalones. Sufre fuertes golpes, pierde a conciencia y la hospitalizan de urgencia. Mientras, Aras señala a su madre del accidente.
Alejandra Hurtado
3 de Febrero, 2026
