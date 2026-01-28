Publicidad

Capítulo 70 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo

Capítulo 70 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Mahinur enfrenta a Aras por cláusula en el contrato de su matrimonio.

46:38 min
Hilos de Vida - Capítulo 70: Mahinur enfrenta a Aras por cláusula en su contrato de matrimonio
Capítulo 70 Hilos de Vida: Mahinur enfrenta a Aras por cláusula en su contrato de matrimonio

La mujer no puede ocultar más su comportamiento extraño y le dice a su esposo que se enteró que él le quitaría sus hijas, en caso de divorcio. Aras intenta explicarse, pero ella no le cree.

Por: Alejandra Hurtado
|
