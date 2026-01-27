46:48 min Hilos de Vida - Capítulo 69: Mahinur cae en trampa de Pelín y piensa que Aras le quiere quitar a sus hijas 46:55 Capítulo 68 Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad 46:41 Capítulo 67 Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza 47:33 Capítulo 66 Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños 46:48 Capítulo 69 Mahinur cae en trampa de Pelín y piensa que Aras le quiere quitar a sus hijas

Capítulo 69 Hilos de Vida: Mahinur cae en trampa de Pelín y piensa que Aras le quiere quitar a sus hijas La mujer ve el contrato de matrimonio y observa una cláusula que dice que, en caso de divorcio, su esposo se quedará con las niñas. Se decepciona de él, sin imaginarse que todo es obra de Pelín.